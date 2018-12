Im Jemen haben Regierung und Rebellen den Austausch hunderter Gefangener vereinbart.

Ein Regierungssprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, es gehe um bis zu 2.000 Soldaten und maximal 1.500 Kämpfer der Huthi-Rebellen. Sie sollten noch vor den geplanten Friedensgesprächen für den Jemen im Dezember in Stockholm ausgetauscht werden.



Der UNO-Sondergesandte Griffith hält sich derzeit in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa auf, um die Verhandlungen vorzubereiten. Als eine vertrauensbildende Maßnahme brachten die Vereinten Nationen rund 50 verletzte Huthi-Rebellen per Flugzeug in den benachbarten Oman. Dort sollen sie medizinisch versorgt werden.