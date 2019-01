Im Jemen ist der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Cammeaert, offenbar beschossen worden.

Ein Konvoi Cammaerts sei in der Hafenstadt Hudaida unter Feuer genommen worden, berichtete der saudi-arabische Sender Al-Arabia. Aus jemenitischen Sicherheitskreisen hieß es, Huthi-Rebellen hätten das UNO-Team beschossen, als es ein Gebäude inspiziert habe. Von den Vereinten Nationen verlautete lediglich, Cammaert und seinem Team gehe es gut.



Der Sondergesandte soll die Feuerpause in Hudaida überwachen, auf die sich die Konfliktparteien im Jemen vor wenigen Wochen verständigt hatten. In dem Bürgerkriegsland kämpfen die Huthi gegen die international anerkannte Regierung. Diese wird von einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition unterstützt.