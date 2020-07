Im Jemen haben die Separatisten im Süden des Landes ihre Autonomie-Erklärung zurückgezogen.

Der Übergangsrat STC schrieb bei Twitter, stattdessen strebe man nun die Umsetzung des Ende vergangenen Jahres in Saudi-Arabien ausgehandelten Friedensabkommens an. Es sieht unter anderem vor, dass Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung ins Kabinett von Präsident Hadi einziehen. Im Gegenzug sollen sie die Kontrolle über die Hafenstadt Aden abgeben. Die Separatisten hatten dort im April die Autonomie ausgerufen und eine eigene Regierung gebildet. Dies hatte die Lage der international anerkannten Regierung in dem Bürgerkriegsland weiter erschwert, die im Norden seit Jahren gegen die Huthi-Rebellen kämpft.