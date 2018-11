Im Jemen sind bei einem Luftangriff des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses sieben Menschen getötet und mehrere verletzt worden.

Getroffen wurde ein Bus mit Flüchtlingen in der umkämpften Stadt Hudaida, wie jemenitische Sicherheitskreise mitteilten. Der Angriff erfolgte, obwohl gestern Abend eine informelle Vereinbarung über eine Waffenruhe in der Region in Kraft getreten war.



In dem Land kämpfen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen gegen Truppen der ins Exil geflohenen Regierung. Diese wird von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützt.