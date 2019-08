Im Jemen haben die Separatisten vom sogenannten südlichen Übergangsrat STC einer Waffenruhe zugestimmt.

Sie hatten zuvor gemeldet, den Präsidentenpalast in Aden eingenommen zu haben. Die saudi-arabische Militärkoalition forderte alle Parteien umgehend auf, das Feuer einzustellen. Bei den Kämpfen der Separatisten mit den Truppen der Regierung des Jemen sollen in den vergangenen Tagen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen sein. In anderen Berichten ist von bis zu 70 Toten die Rede. Die Separatisten des STC wollen sich vom Nordjemen abspalten und einen eigenen Staat gründen. Eigentlich kämpfen sie gemeinsam mit den Regierungstruppen in einer Koalition gegen die Huthi-Rebellen. Die Regierungstruppen werden von Saudi-Arabien unterstützt, die STC-Separatisten von den Vereinigten Arabischen Emiraten.