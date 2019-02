Kurz vor einer internationalen Geberkonferenz hat das Kinderhilfswerk Unicef einen Stopp der Gewalt im Jemen verlangt.

Der Krieg gegen die Kinder und das Leiden der gesamten Zivilbevölkerung müssten enden, erklärte Unicef Deutschland. 80 Prozent aller Jungen und Mädchen brauchten dringend Unterstützung. Zwei Millionen Kinder litten an akuter Mangelernährung, 360.000 von ihnen seien so schwer unterernährt, dass sie jederzeit sterben könnten. Morgen befasst sich eine Konferenz in Genf mit der Lage im Jemen. Dort herrscht seit 2015 ein Krieg, in dem Saudi-Arabien und andere arabische Staaten auf Seiten der Regierungstruppen stehen. Die Huthi-Rebellen erhalten Unterstützung vom Iran.