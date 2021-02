Die UNO hat sich besorgt über die anhaltenden Angriffe von Huthi-Rebellen auf die jemenitische Stadt Marib gezeigt.

Die militärische Eskalation bringe zwei Millionen Zivilisten in Gefahr, sagte der UNO-Nothilfekoordinator Lowcock. Seit mehr als einem Jahr versuchen Huthi-Rebellen Marib einzunehmen. Laut UNO griffen die Rebellen in der vergangenen Nacht an zwei Frontabschnitten an, konnten aber zurückgeschlagen werden.



Im Jemen herrscht seit sechs Jahren Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Regierungstruppen sowie den Huthi-Rebellen, die mit dem Iran verbündet sind. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt getötet, Millionen Einwohner mussten flüchten. 2,3 Millionen Kinder sind von schwerer Unterernährung bedroht.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.