Die Vereinten Nationen haben die Konfliktparteien im Jemen dazu aufgerufen, sich an die vereinbarte Waffenruhe zu halten.

Nach neuen Kämpfen um die Hafenstadt Hodeida sagte der UNO-Sondergesandte Griffiths, Regierungstruppen und Rebellen müssten "Wortlaut und den Geist des Stockholmer Abkommens" respektieren. In der schwedischen Hauptstadt war erst am Donnerstag die Feuerpause für das strategisch wichtige Hodeida ausgehandelt worden. Nach Agenturberichten wurden dort in der vergangenen Nacht mindestens 29 Menschen getötet.