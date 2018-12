Eine Delegation der Huthi-Rebellen hat offenbar den Jemen in Richtung Schweden verlassen, um dort mit der Regierung des Bürgerkriegslandes Friedensgespräche aufzunehmen.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf lokale Quellen. Die Widerstandskämpfer sollen sich in Begleitung des UNO-Sondergesandten Griffiths befinden. Die Gespräche könnten somit schon morgen in Stockholm beginnen.



Im Jemen kämpfen die Huthis gegen die international anerkannte Regierung des Landes, die von der saudisch geführten Militärkoalition unterstützt wird. Das sunnitisch dominierte Saudi-Arabien sieht in den Rebellen einen Verbündeten seines schiitischen Erzfeindes Iran.