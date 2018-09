Die Vereinten Nationen planen im Jemen eine humanitäre Luftbrücke für den Transport von Schwerkranken.

Damit sollen etwa Krebspatienten oder Menschen, die eine Transplantation brauchen, aus dem Kriegsgebiet ausgeflogen werden können, teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. In welchen Ländern die Patienten behandelt werden sollen, ließ die WHO offen. Die Luftbrücke geht den Angaben zufolge zunächst für sechs Monate in Betrieb.



Im Jemen kämpft die international anerkannte Regierung des Landes seit 2014 gegen die Huthi-Rebellen. Ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis bombardiert Stellungen der Huthis aus der Luft. Nach UNO-Angaben wurden in dem Bürgerkrieg bisher mehr als 10.000 Menschen getötet. Vor knapp zwei Wochen waren Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges in Genf gescheitert, weil die Delegation der Rebellen nicht anreisen konnte. Der Jemen-Gesandte der UNO, Griffiths, bemüht sich seit gestern in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa um einen neuen Termin für Friedensgespräche.