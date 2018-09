Die Vereinten Nationen planen im Jemen eine humanitäre Luftbrücke für den Transport von Schwerkranken.

Damit sollten etwa Krebspatienten oder Menschen, die eine Transplantation brauchten, aus dem Kriegsgebiet ausgeflogen werden, teilte die Weltgesundheitsorganisation in Genf mit. Dies sei mit den jemenitischen Huthi-Rebellen vereinbart worden. Die Luftbrücke geht den Angaben zufolge zunächst für sechs Monate in Betrieb.



Im Jemen kämpft die international anerkannte Regierung des Landes seit 2014 gegen die Huthi. Sie wird von einem von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnis unter anderem durch Luftangriffe unterstützt. Nach UNO-Angaben wurden in dem Bürgerkrieg bisher mehr als 10.000 Menschen getötet.