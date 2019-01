Der UNO-Sicherheitsrat hat einstimmig die Entsendung von bis zu 75 zivilen Beobachtern in den Jemen beschlossen.

Sie sollen sechs Monate lang in den Hafenstädten Hodeida, Salif und Ras Issa den brüchigen Waffenstillstand überwachen. Vertreter der Regierung und der Huthi-Rebellen hatten sich im Dezember bei ihren Gesprächen unter Vermittlung der Vereinten Nationen in Schweden auf die Waffenruhe geeinigt. Sie wird aber immer wieder gebrochen.



Bundesaußenminister Maas beriet gestern in Berlin mit internationalen Partnern darüber, wie der in Schweden gestartete Friedensprozess für den Jemen fortgesetzt werden kann. Er kündigte an, die Bundesregierung werde 4,5 Millionen Euro bereitstellen.