Der Waffenstillstand in der jemenitischen Hafenstadt Hudaida soll von unabhängiger Seite überwacht werden.

Der UNO-Sicherheitsrat billigte in New York einstimmig die Entsendung ziviler Beobachter. Sie sollen unter anderem sicherstellen, dass alle bewaffneten Kämpfer aus Hudaida abziehen und der Hafen in Betrieb bleibt. Er ist wichtig für die Versorgung der notleidenden Bevölkerung.



Im Jemen herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Schiitische Huthi-Rebellen kämpfen gegen die Regierung, die vom sunnitischen Saudi-Arabien unterstützt wird. Vor gut einer Woche vermittelten die Vereinten Nationen eine Waffenruhe. Sie ist allerdings brüchig.



400.000 Kinder "lebensbedrohlich mangelernährt"



Das Kinderhilfswerk Unicef hatte vor mehr als einer Woche auf die schlechte Versorgungslage von Minderjährigen im Jemen hingewiesen. 80 Prozent der Jungen und Mädchen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen, sagte der zuständige Regional-Direktor der Unicef, Cappelaere, in Berlin. Offiziell sei zwar noch keine Hungersnot erklärt worden, in der Realität seien aber 400.000 Kinder lebensbedrohlich mangelernährt und könnten jede Minute sterben.



Insgesamt leiden in der Kriegsregion laut UNO-Angaben 20 Millionen Menschen unter Hunger. Das entspricht zwei Dritteln der Bevölkerung. Schätzungen zufolge werden im kommenden Jahr vier Milliarden US-Dollar benötigt, um die Not im Jemen zu lindern.