Der Waffenstillstand in der jemenitischen Hafenstadt Hodeida soll von unabhängiger Seite überwacht werden.

Der UNO-Sicherheitsrat billigte in New York einstimmig die Entsendung ziviler Beobachter in den Jemen. Sie sollen unter anderem sicherstellen, dass alle bewaffneten Kämpfer aus Hodeida abziehen und der Hafen in Betrieb bleibt. Er ist wichtig für die Versorgung der notleidenden Bevölkerung.



Im Jemen herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Schiitische Huthi-Rebellen kämpfen gegen die Regierung, die vom sunnitischen Saudi-Arabien unterstützt wird. Vor gut einer Woche vermittelten die Vereinten Nationen eine Waffenruhe. Sie ist allerdings brüchig.