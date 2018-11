Der UNO-Sondergesandte Griffiths verstärkt seine Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche für den Jemen.

Griffiths traf heute in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ein. Dort will er im Laufe des Tages Gespräche mit Vertretern der Huthi-Rebellen führen. Ob er auch Vertreter der Regierung treffen wird, ist unklar. Ziel des Sondergesandten ist es, die Konfliktparteien zu neuen Friedensgesprächen zusammenzubringen. Diese sollen in Schweden stattfinden.



Im Jemen sind in den vergangenen drei Jahren mindestens 85.000 Kleinkinder an Hunger oder Krankheiten gestorben. Die Organisation "Safe the children" erklärte, Kämpfe und Blockaden machten es den Helfern schwer, Nahrungsmittel zu liefern.