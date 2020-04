Der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Griffiths, sieht Fortschritte in den Bemühungen um einen Waffenstillstand.

Griffiths sagte im UNO-Sicherheitsrat, sowohl das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis als auch die Huthi-Rebellen unterstützten den Plan. Schon die vergangene Woche wegen der Corona-Pandemie einseitig durch das Bündnis verkündete Feuerpause sei eine klare Verpflichtung zu einer friedlichen, politischen Lösung des Konflikts gewesen. Die noch verbliebenen Meinungsverschiedenheiten wolle man nun mit aller Kraft überbrücken, so der UNO-Sondergesandte. In den Verhandlungen geht es außer um einen Waffenstillstand auch um die Öffnung des Flughafens in der Hauptstadt Sanaa, die Freilassung von Gefangenen und die Öffnung des Hafens in Hudaida für lebensnotwendige Lieferungen.