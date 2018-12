Die Konfliktparteien im Jemen haben sich auf einen Waffenstillstand für die Hafenstadt Hodeida geeinigt.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte zum Abschluss der Friedensverhandlungen in Schweden, alle Kämpfer müssten sich aus der Stadt zurückziehen. Stattdessen sollten dort neutrale Truppen stationiert und humanitäre Korridore geschaffen werden. Über Hodeida gelangt ein Großteil der benötigten Hilfslieferungen in den Jemen. Weil die Stadt seit Wochen hart umkämpft ist, war der Nachschub stark beeinträchtigt.



Die Friedensgespräche zwischen Huthi-Rebellen und jemenitischen Regierungsvertretern sollen Guterres zufolge Ende Januar fortgesetzt werden.



Im Jemen kämpfen seit 2014 die vom Iran unterstützten Rebellen gegen die Truppen von Präsident Hadi, die ihrerseits von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützt werden. Nach neuen Schätzungen wurden bisher etwa 60.000 Menschen getötet, Millionen leiden an Hunger und Krankheiten. Die UNO spricht von der derzeit größten humanitären Katastrophe weltweit.