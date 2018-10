Die Vereinten Nationen haben vor einer Verschärfung der Hungersnot im Jemen gewarnt.

Schon bald könnte demnach die Hälfte der Bevölkerung betroffen sein, rund 14 Millionen Menschen. UNO-Nothilfekoordinator Lowcock sagte im Sicherheitsrat in New York, die Lage sei schockierend. Die unmittelbar bevorstehende Hungersnot könne größer sein als alles, was die Experten auf diesem Gebiet in ihrem Arbeitsleben bislang erlebt haben. Lowcock rief zu einer Waffenruhe und mehr Geld für Hilfslieferungen auf.



Der Bürgerkrieg im Jemen dauert seit vier Jahren an. Auf der einen Seite stehen die pro-iranischen Huthi-Rebellen, auf der anderen steht die Regierung, die von einer von Saudi-Arabien geführten Militärallianz unterstützt wird.