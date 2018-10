Die USA plädieren für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche im Jemen.

Verteidigungsminister Mattis sagte in Washington, es sei Zeit, die Beteiligten am Verhandlungstisch zu sehen. In den kommenden 30 Tagen sollte eine Waffenruhe erreicht werden. Er gehe davon aus, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate dazu bereit seien.



Im Jemen herrscht seit 2014 ein Bürgerkrieg, in dem die schiitischen Huthi-Rebellen vom Iran und die Truppen von Präsident Hadi von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützt werden. In dem Konflikt wurden bereits etwa 10.000 Menschen getötet. Die humanitäre Lage ist katastrophal, Millionen Menschen sind von Hunger und Krankheiten bedroht.