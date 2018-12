Die Vereinten Nationen haben rund 50 verletzte Rebellen aus dem Bürgerkriegsland Jemen ausgeflogen.

Die Huthi-Kämpfer wurden nach Muskat, der Hauptstadt des Oman, gebracht. Dort sollen sie medizinisch versorgt werden. Ein Vertreter der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition sprach von einer "vertrauensbildenden Maßnahme" mit Blick auf die geplanten Friedensverhandlungen in Schweden. Der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Griffith, hält sich derzeit in Sanaa auf, um die Gespräche vorzubereiten.



Im Jemen herrscht seit 2014 ein Krieg, in dem nach UNO-Angaben bisher etwa 10.000 Menschen getötet wurden. Mit Blick auf die schlechte Lage der Zivilbevölkerung in dem Land sprechen die Vereinten Nationen von der schwersten humanitären Krise weltweit.