Im Jemen hat das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis seine Angriffe auf Aufständische fortgesetzt und dabei nach eigenen Angaben zahlreiche Huthi getötet.

In staatlichen saudischen Medien hieß es, durch Luftangriffe nahe der Stadt Marib seien in den vergangenen drei Tagen mindestens 264 Kämpfer getötet worden. Zudem habe man 36 Militärfahrzeuge zerstört. Die Angaben können derzeit nicht aus unabhängigen Quellen bestätigt werden.



Die strategisch wichtige Stadt Marib im Norden des Landes ist seit Februar umkämpft. Tausende Bewohner sind vor der Gewalt geflohen. In den vergangenen sieben Jahren des Bürgerkriegs sind im Jemen mehrere zehntausend Menschen ums Leben gekommen.

