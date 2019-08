Im Jemen hat es offenbar zwei Angriffe in der Hafenstadt Aden gegeben.

Nach Behördenangaben wurden dabei 40 Menschen getötet. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Vor einer Polizeistation sprengte sich demnach ein Selbstmordattentäter in die Luft. Zudem wurde ein Militärlager mit Raketen und Drohnen angegriffen. Eine Gruppe von Huthi-Rebellen reklamierte den Anschlag für sich.



Im Jemen herrscht seit vier Jahren Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Regierungstruppen und den schiitischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in dem Konflikt bereits mehr als 10.000 Menschen getötet. Mehr als drei Millionen Menschen wurden in die Flucht getrieben.