Im Jemen sind bei Luftangriffen des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

Wie jemenitische Medien melden, wurde unter anderem ein Gefängnis in der Provinz Dhamar getroffen. Die Militärallianz wiederum erklärte, man habe eine militärische Einrichtung der Huthi-Rebellen in Dhamar zerstört. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar. Medien nennen eine Zahl von mehr als 50. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz befürchtet, dass es mehr als 100 Opfer geben könnte. Man suche in den Trümmern noch nach Überlebenden, doch sei die Hoffnung gering.



Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis kämpft seit März 2015 im Bürgerkrieg im Jemen gegen die Huthi-Rebellen. Diese werden vom Iran unterstützt.