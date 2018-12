Die für die Hafenstadt Hodeida im Jemen vereinbarte Waffenruhe soll nach UNO-Angaben nun ab morgen gelten.

Um Mitternacht Ortszeit trete die Feuerpause zwischen der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung und den Huthi-Rebellen in Kraft, sagte ein UNO-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. Die Vereinbarung war am vergangenen Donnerstag bei den Friedensgesprächen in Schweden unter Vermittlung der Vereinten Nationen erzielt worden. Am Wochenende hatten neue Kämpfe in Hodeida aber Zweifel an der Bereitschaft zur Waffenruhe aufkommen lassen.



Die Bundesregierung appellierte an die Konfliktparteien, die Vereinbarung von Stockholm zu respektieren und umzusetzen. Nach UNO-Angaben wurden in dem Bürgerkrieg im Jemen bereits mehr als 10.000 Menschen getötet.