Durch den Brand in einem jemenitischen Flüchtlingslager am vergangenen Sonntag sind offenbar sehr viel mehr Menschen ums Leben gekommen als bisher bekannt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, geben Ärzte und Rettungskräfte die Zahl der Opfer mit mehr als 80 an. Von den rund 150 Verletzten schwebten die meisten in Lebensgefahr. Die Internationale Organisation für Migration hatte zunächst von acht Toten gesprochen. Demnach waren in dem Lager in der Hauptstadt Sanaa fast 900 Migranten vorwiegend aus Äthiopien untergebracht.



Auch über die Umstände des Brandes wurde inzwischen mehr bekannt. Laut einer jemenitischen Menschenrechtsorganisation war zwischen Migranten und Aufsehern Streit ausgebrochen. Aufseher hätten daraufhin "rauchende Projektile" durch Fenster in die Unterkünfte geworfen.



Der Norden des Jemen und die Hauptstadt Sanaa werden von Huthi-Rebellen kontrolliert.

