Laut den Angaben der US-Zeitung drohte die saudische Regierung, Beweise für Korruption Hadis zu veröffentlichen, sollte dieser sein Amt nicht aufgeben. Der saudische Kronprinz bin Salman hatte dem Präsidenten demnach dann das vorformulierte Dekret übergeben, mit dem dieser seine Befugnisse an einen Präsidialrat aus acht Vertretern verschiedener jemenitischer Gruppen übertrug. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf saudische und jemenitische Beamte weiter berichtet, wird Hadi seit seinem Rücktritt in seinem Haus in der saudiarabischen Hauptstadt Riad festgehalten und darf nicht telefonieren.

Hadi war seit 2012 Präsident des Jemen. Seine Regierung wurde im Kampf gegen die Huthi-Rebellen lange Zeit von einer von Saudi-Arabien angeführten Koalition unterstützt. Einer der Gründe für seine Demisssion war laut dem Zeitungsbericht, dass verschiedene jemenitische Fraktionen das Vertrauen in ihn verloren hatten.

