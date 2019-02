UNO-Generalsekretär Guterres hat die Geberländer aufgerufen, den Jemen finanziell zu unterstützen.

Die Vereinten Nationen und ihre Partner brauchten in diesem Jahr umgerechnet rund dreieinhalb Milliarden Euro, um Millionen Notleidenden in dem Land zu helfen. Das sagte Guterres zu Beginn einer internationalen Jemenkonferenz in Genf.



Deutschland sagte 100 Millionen Euro zur Unterstützung der UNO-Maßnahmen zu. In dem Land herrscht nach Angaben der Vereinten Nationen die schlimmste humanitäre Krise weltweit. Rund 14 Millionen Menschen leiden akut unter Hunger.