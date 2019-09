Die Königin der Instrumente hat ab dem 19. Jahrhundert zunehmend ihren Haupteinsatzort, die Gotteshäuser verlassen . In dieser Zeit erhielten nämlich viele Konzertsäle eine Orgel. Von dort aus war es ein kurzer Weg an weitere, auch ungewöhnliche Orte. So begrüßt die größte spielbare Pfeifenorgel der Welt, die Wanamaker Grand Court Organ, zweimal täglich die Kunden des Kaufhauses Macy’s in Philadelphia/USA.

Das Tiroler Städtchen Kufstein hat mit der "Heldenorgel" nicht nur ein Kriegerdenkmal, sondern auch ein akustisches Wahrzeichen. Denn das Freiluft-Instrument befindet sich im Turm der Festung hoch über der Stadt, ist sehr viel lauter als eine Kirchenorgel und kilometerweit zu hören.

Die Hausorgel von Hans-Joachim Stenger in Stadecken-Elsheim bei Mainz. Mit 2300 Pfeifen gehört sie zu den größten ihrer Art in Deutschland. (Simon Schomäcker)

Prinzipal, Subbass & Co. finden sich aber auch in Privatwohnungen, teils von Orgelfans liebevoll selbst konstruiert - oder sogar fahrbar auf einem LKW.