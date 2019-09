Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat scharfe Kritik an der AfD geübt.

Er sprach von einer Partei, die die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlose. Ihr Führungspersonal habe Juden und Israelis schwer beleidigt, sagte er der "Neuen Westfälischen". Dabei müsse man nur an die Forderungen nach einer 180-Grad-Wende der deutschen Erinnerungskultur oder an die Aussagen zum Berliner Holocaust-Mahnmal denken. Anfeindungen von Gruppierungen wie "Juden in der AfD" schrecken ihn nach eigenen Worten nicht ab. Sie hätten seine Familie attackiert, seine Frau, seine Kinder. Die Existenz einer solchen Gruppierung ändere überhaupt nichts an seiner Haltung gegenüber der AfD, betonte Issacharoff.



Der israelische Botschafter fügte hinzu, die Mehrheit der Deutschen sehe und verstehe, dass die Gefahren des Antisemitismus nicht nur Juden betreffen, sondern die ganze Gesellschaft. Manchmal habe er allerdings das Gefühl, dass einige Leute heute offen aussprechen, was sie vor zehn Jahren möglicherweise nur gedacht hätten.