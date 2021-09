Der Streit über Fischereirechte zwischen Frankreich und Großbritannien ist wieder aufgeflammt.

Die britische Kanalinsel Jersey und die Regierung in London verweigerten Dutzenden französischen Fischerbooten Lizenzen, um in ihren Gewässern zu fischen. Die französische Maritimministerin Girardin kritisierte, Großbritannien halte sich nicht an Brexit-Handelsabsprachen und betreibe mit Fischereirechten Politik. Frankreich werde in den kommenden 15 Tagen über mögliche Gegenmaßnahmen entscheiden, etwa im Energiesektor oder bei der Vergabe von Studienplätzen.



Im Frühjahr war der Fischereistreit zwischen beiden Ländern eskaliert, als sie Patrouillenboote vor die Küste Jerseys schickten. Die Insel liegt etwa 23 Kilometer von der französischen und 140 Kilometer von der britischen Küste entfernt.

