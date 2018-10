Bundeskanzlerin Merkel ist mit Vertretern des Kabinetts zu den siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen in Jerusalem eingetroffen. Am Abend kam sie bereits zu einem Meinungsaustausch mit Regierungschef Netanjahu zusammen.

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Kabinettsberatungen sollen die Themen Wirtschaft, Innovation und Technologie stehen. Zudem soll es um das Atomabkommen mit dem Iran und um die umstrittene israelische Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten gehen. Am Vormittag will Merkel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Danach wird ihr die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa verliehen.



Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour forderte die Bundesregierung auf, ungeachtet der besonderen Beziehungen zu Israel Differenzen zwischen beiden Staaten zu benennen. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur nannte Nouripour das Atomabkommen mit dem Iran sowie den Siedlungsbau.