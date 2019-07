Israel hat damit begonnen, von Palästinensern bewohnte Gebäude am Ostrand von Jerusalem einzureißen.

Am frühen Morgen holten Sicherheitskräfte die Menschen aus ihren Häusern in dem Dorf Sur Baher. Anschließend rückten Bulldozer an. Die Gebäude stehen nah an einer militärischen Sperranlage. Das höchste israelische Gericht hatte den Abriss mit der Begründung genehmigt, dort könnten sich Attentäter verbergen. Nach Angaben der Palästinenser steht nur ein Teil des Gebietes unter israelischer Kontrolle. Die Autonomiebehörde befürchtet, der Abriss der Häuser könnte ein Präzedenzfall für andere ihrer Ortschaften entlang der Sperranlagen sein.