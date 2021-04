In Jerusalem hat es den dritten Abend in Folge gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gegeben.

Dabei seien im Osten der Stadt an der Grenze zur Altstadt 12 Palästinenser verletzt worden, teilte die Hilfsorganisation Roter Halbmond mit. Korrespondentenberichten zufolge wurden die Polizisten mit Wasserflaschen beworfen, diese setzten daraufhin Blendgranaten ein. Auch am Grenzübergang Kalandia zwischen Jerusalem und dem Westjordanland gab es demnach Zusammenstöße. Die Polizei nahm 17 Personen fest.



Die Auseinandersetzungen hatten am Donnerstag nach einer Kundgebung jüdischer Extremisten begonnen, die Hassparolen riefen wie "Tod den Arabern".



In der vergangenen Nacht wurden erneut zahlreiche Raketen aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels abgefeuert.

