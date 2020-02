In Jerusalem hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Mann erschossen, der Sicherheitskräfte mit einem Messer angreifen wollte.

Er sei in der Nähe des Tempelbergs mit einem Messer in der Hand auf die Polizisten zugerannt, hieß es. Sie hätten ihn aufgefordert, stehen zu bleiben. Als dies nicht geschehen sei, hätten sie auf ihn geschossen. Nach Berichten der "Jerusalem Post" soll es sich um einen Palästinenser gehandelt haben. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht.



Seit Anfang des Monats gab es bereits mehrere Anschläge in Jerusalem. Die Lage in Israel ist seit der Vorstellung des Nahost-Plans der US-Regierung angespannt.