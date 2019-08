Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es zu Spannungen zwischen der Polizei und muslimischen Gläubigen gekommen.

Dabei wurden nach Angaben palästinensischer Sanitäter mindestens 14 Menschen verletzt. Der "Jerusalem Post" zufolge protestierten die Muslime gegen eine Ansammlung von Juden am Eingang zum Tempelberg. Die Polizei teilte mit, man habe nach nationalistischen Rufen und Ausschreitungen muslimischer Besucher mit der Räumung begonnen. Medienberichten zufolge setzte die Polizei unter anderem Blendgranaten ein. Auch sollen mindestens zwei Personen festgenommen worden sein.



Aus Sorge vor Auseinandersetzungen hatten die israelischen Sicherheitskräfte die historische Stätte für Juden und Touristen vorübergehend gesperrt. Die jüdischen Gläubigen begehen heute den Fasten- und Trauertag Tischa Beav, an dem der Zerstörung des jüdischen Tempels gedacht wird. Gleichzeitig beginnt für die Muslime heute das Opferfest. Für beide Religionen ist das Plateau in Jerusalem von großer Bedeutung.