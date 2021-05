Die USA werden ihr Generalkonsulat in Jerusalem wieder öffnen.

Das kündigte der amerikanische Außenminister Blinken nach einem Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas in Ramallah im Westjordanland an. Das Konsulat diente lange als autonomes Büro, das für die diplomatischen Beziehungen zu den Palästinensern zuständig war. Der frühere US-Präsident Trump änderte das und unterstellte es dem amerikanischen Botschafter in Israel, als er die Gesandtschaft nach Jerusalem verlegte.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.