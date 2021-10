In der Altstadt von Jerusalem sind bei Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern 17 Personen verletzt worden.

Wie örtliche Medien unter Berufung auf offizielle Angaben berichten, setzte die Polizei unter anderem Tränengas und Schallgranaten gegen Steine werfende Palästinenser ein. Zu Zusammenstößen kam es auch in Hebron.



Die Spannungen rund um die Jerusalemer Altstadt hatten sich in den vergangenen Tagen verschärft. Palästinensischen Quellen zufolge begann die jüngste Eskalation Anfang des Monats, als rechte jüdische Aktivisten am Damaskustor Palästinenser provozierten und beschimpften. Jüdische Jugendliche wurden dabei gefilmt, wie sie Steine auf Palästinenser warfen. Diese riefen daraufhin in sozialen Netzwerken dazu auf, sich am Damaskustor zu versammeln.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.