Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der Polizei gekommen.

Nach Angaben der örtlichen Verwaltung verbarrikarisierten sich palästinensische Gläubige in der Al-Aksa-Moschee und bewarfen die Polizei mit Stühlen und Steinen. Die Sicherheitskräfte hätten daraufhin Gummigeschosse und Pfefferspray eingesetzt. Es gab zwei Festnahmen. Nach Agenturberichten brachen die Unruhen aus, als die Polizei jüdischen Gruppen trotz der üblichen Ramadan-Sperre den Zugang zum Plateau mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee gestattete.



Das Al-Aksa-Gelände, von Juden als Tempelberg bezeichnet, liegt im Osten Jerusalems. Juden dürfen die Stätte nur zu festgelegten Zeiten besuchen und dort nicht beten, um Spannungen zu vermeiden. In den vergangenen 30 Jahren hatten die Behörden Juden während der letzten zehn Tage des Fastenmonat Ramadan den Zutritt zum Tempelberg verwehrt. In diesem Jahr fällt erstmals seit langem der Jerusalem-Tag mit der Erinnerung an die Eroberung der arabischen Altstadt im Sechstagekrieg 1967 durch israelische Truppen in den islamischen Ramadan.



Israel hatte den Ostteil Jerusalems samt der historischen Altstadt im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1980 annektiert. Die UNO erkennt die Annexion nicht an.