In Jerusalem sind zwei Israelis niedergestochen worden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Angreifer von Sicherheitskräften erschossen. Angaben zur Identität des Täters wurden nicht gemacht. Der Angriff ereignete sich demnach nahe einer Straßenbahn-Haltestelle. Wie die behandelnden Ärzte eines Krankenhauses mitteilten, schweben die beiden Opfer nicht in Lebensgefahr. VBei einem der beiden Männer handele es sich um einen Soldaten der israelischen Armee.



Die Attacke ereignete mitten in einer besonders angespannten Lage im Nahen Osten. Nach elftägigen gegenseitigen Angriffen zwischen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas und Israel war in der Nacht zum Freitag eine Feuerpause in Kraft getreten. Diese wird bisher weitgehend einghehalten. Im Zuge der Gefechte war es in mehreren Städten Israels auch zu Gewalt zwischen jüdischen und arabischen Einwohnern gekommen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.