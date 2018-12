Amnesty International wirft der Terrormiliz IS neben dem tausendfachen Mord an Jesiden im Nordirak auch die systematische Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen vor.

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, die Islamisten hätten Brunnen und Bewässerungsanlagen vergiftet und zerstört sowie Ackerland und Obstgärten vernichtet und Vieh und Landmaschinen gestohlen. Außerdem seien ganze Landstriche vermint worden. Das habe verhindert, dass viele Jesiden auch ein Jahr, nachdem die irakische Regierung den Sieg über die IS-Miliz verkündet habe, in ihre Heimat zurückkehren könnten. Amnesty fordert von der Regierung in Bagdad Maßnahmen, um die ländlichen Gebiete im Nordirak wieder aufzubauen.