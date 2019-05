Der Zentralrat der Jesiden hat sich von der Strafanzeige gegen die Bundesregierung distanziert, die ein jesidischer Frauenverband vor Kurzem erstattet hat.

Ein solcher Schritt sei falsch und nicht zielführend, sagte der Präsident des Dachverbandes, Ortac, der Tageszeitung "Die Welt". Die Anzeige sei definitiv nicht im Sinne der Jesiden.



Der Dachverband des "Ezidischen Frauenrates" hat Strafanzeige gegen Justizministerin Barley und Innenminister Seehofer wegen Strafvereitelung im Amt gestellt. Die Jesidinnen werfen der Bundesregierung Untätigkeit im Zusammenhang mit deutschen IS-Kämpfern vor, die sich in Nordsyrien in Gefangenschaft befinden. Kämpfer der Terrormiliz stehen in Verdacht, an der Versklavung jesidischer Frauen beteiligt gewesen zu sein.