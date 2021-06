Das Aloisius-Kolleg in Bonn will einen Gedenkort für Missbrauchsopfer einrichten.

Die Jesuitenschule ist die erste von bundesweit drei Schulen dieser Art, die einen solchen Plan vorgestellt hat. Ihr Rektor Löwenstein begründete den Schritt mit der - Zitat - besonderen Situation am Aloisius-Kolleg. Hier habe die Geschichte des Missbrauchs erst im Jahr 2010 geendet, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. Darüber hinaus mahnte Löwenstein eine Auseinandersetzung mit diesem Teil der Vergangenheit auch an den anderen Jesuitenschulen in Deutschland an. Dazu gehören außerdem das Berliner Canisius-Kolleg und das Kolleg Sankt Blasien im Schwarzwald.



Das Canisius-Kolleg hatte 2010 Fälle von Missbrauch an der eigenen Schule bekannt gemacht und damit weitere Berichte über Vorkommnisse solcher Art in kirchlichen Einrichtungen angestoßen. Am Aloisius-Kolleg in Bonn und einer angeschlossenen Freizeiteinrichtung gab es seit den 1950er Jahren mindestens 60 Betroffene.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.