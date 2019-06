Wie ist er eigentlich, "der Osten"? Wie sind die Menschen, welche Erfahrungen haben sie mit und nach der Wende gemacht, welche Probleme und Fremdeleien gab es zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen und wie nähern sie sich einander an?

"So individuell wie die Leute sind, sind auch die Geschichten", meinte Joachim Król im Dlf nach seiner Reise durch Bundesländer wie Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, auf der er mit zahlreichen unterschiedlichen Menschen sprach - von der Kellnerin über einen ehemaligen Grenzposten, von Fußballspieler Andreas Thom bis zum Staatssekretär. Es komme eben auch darauf an, ob jemand eine "urbane Biographie habe" oder in kleinen Örtchen auf dem Land aufgewachsen sei, so Joachim Król.

Wir haben noch länger mit Joachim Król gesprochen

Er habe diese Reise zum Buch "Was wollen die denn hier?" auch gemacht, weil er selbst, der sich eindeutig als Wessi bezeichne, sagen musste: "Mir ist das da drüben immer noch fremd. Natürlich bin ich ein Wessi, sogar Westfale."

Auch er habe die "alten Trampelpfade vorgezogen" und sei nach Frankreich oder Italien gefahren, das sei für einen im Rheinland ansässigen auch viel näher. Gerade deshalb war es gut, dass er vielen spannenden Menschen begegnet sei, etwa einem Mann, der im geteilten Tagebau Ost-West gearbeitet habe. Der sei "für die Staatsgrenze, die ein Braunkohle-Abbaugebiet durchzogen hat", veranwortlich gewesen und musste auch dafür sorgen, "dass niemand die Gelegenheit ergreift zu fliehen".

Die Ökonomie habe letztlich die Zusammenarbeit möglich gemacht, "aber alles in einem sehr strengen ideologischen Korsett, in einer Form, die uns nur den Kopf schütteln lässt", meinte der Schauspieler im Corsogespräch.

