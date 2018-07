Bei der Berufswahl setzen Studenten einer Studie zufolge verstärkt auf Sicherheit und einen Job beim Staat.

Wie das Beratungsunternehmen Ernst & Young unter Berufung auf eine neue Untersuchung mitteilte, halten mehr als 40 Prozent der Befragten einen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst für attraktiv. In der vorangegangenen Befragung vor zwei Jahren waren es noch 32 Prozent. Zugleich haben Kultureinrichtungen und die Wissenschaft als Arbeitgeber an Attraktivität gewonnen. Auch fühlen sich nur noch 8 Prozent der rund 2.000 Befragten durch die Autoindustrie angesprochen. Vor zwei Jahren waren es noch 22 Prozent.



Geld ist den Studenten seit der letzten Befragung zwar wichtiger geworden. Das Gefühl, einen sicheren Job zu haben, überwiegt laut Studie aber weiter deutlich.



Zu dem Thema hören Sie ein Interview in der Sendung "Campus und Karriere" ab 14.35 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.