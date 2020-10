Der CDU-Innenexperte Schuster hat sich aus dem Bundestag verabschiedet.

In seiner letzten Rede blickte er am späten Abend auf elf Jahre Parlamentsarbeit unter anderem in mehreren Untersuchungs-Ausschüssen zurück. Schuster wechselt an die Spitze des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort tritt er die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Unger an, der sein Amt infolge zahlreicher Pannen beim bundesweiten sogenannten "Warntag" am 10. September dieses Jahres abgeben musste.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.