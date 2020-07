Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Biden, hat Amtsinhaber Trump für die tiefe Wirtschaftskrise verantwortlich gemacht. Wenn der Präsident zu Beginn der Corona-Pandemie "sofort und entschlossen" gehandelt hätte, hätten Zehntausende Menschen nicht sterben müssen, erklärte Biden. Zudem hätten Millionen Amerikaner ihren Job nicht verloren.

Trump habe versagt und einen Mangel an Führungsstärke bewiesen. Zuvor war bekannt geworden, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 32,9 Prozent zurückgegangen war. Vergleichbar mit der in Europa gebräuchlichen Berichtsweise sind diese Angaben allerdings nicht. In den USA werden die Wachstumsraten eines Quartals auf das Jahr hochgerechnet angegeben. In Europa werden die Daten mit denen des jeweiligen Vorquartals verglichen. In dieser Art der Berechnung entspricht der US-Rückgang einem Minus von knapp zehn Prozent.



In Deutschland brach das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal ein. Das ist der stärkste Rückgang seit 1970.