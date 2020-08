Joe Biden hätte gar keine bessere Wahl treffen können. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten in spe hat sich schon jetzt einen Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert: Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten tritt mit Kamala Harris eine Woman of Color, eine schwarze Frau, für das Amt der Vizepräsidentin an. Und sie könnte zur ersten Präsidentin der Vereinigten Staaten werden und zur ersten schwarzen Präsidentin, sollte Joe Biden nach einer erfolgreichen Wahl die erste Amtszeit nicht zu Ende bringen können. Joe Biden, jetzt 77 Jahre alt, hat vorgesorgt. Und das macht diese Nominierung schon jetzt politisch so bedeutsam.

Kamala Harris, die Senatorin aus Kalifornien, bringt alle Qualitäten mit, die ein derart exponiertes Staatsamt erfordert: Sie hat politische Erfahrung und weiß, nach welchen Regeln der Politikbetrieb in Washington funktioniert. Sie hat sich als Justizministerin und Generalstaatsanwältin von Kalifornien einen Namen als wetterfeste Führungspersönlichkeit gemacht. Und sie kann Wahlkampf. Sie ist streitbar und kämpferisch, eloquent und scharfsinnig.

Kamala Harris ist die richtige Antwort

Kamala Harris ist die richtige Antwort auf alle Krisen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die dieses Land umtreiben: Sie ist eine Frau – und damit die Antwort auf die Me-Too-Bewegung und die Forderung nach mehr Verantwortung für Frauen in Spitzenämtern. Sie ist eine Woman of Color – und damit die Antwort auf die Debatte über Polizeigewalt und Rassismus, auf die Probleme der Minderheiten und die Black-Lives-Matter-Bewegung. Und sie ist die Antwort auf das völlige Versagen der Trump-Administration in der Corona-Krise: Das Team Joe Biden und Kamala Harris steht für die Rückkehr der Vernunft und der Ernsthaftigkeit in die Politik.

Mit ihrer Nominierung macht die Bewerbung Joe Bidens um die Präsidentschaft plötzlich tieferen Sinn. Das ganze Land befindet sich in einem Zustand der Trauer. Die USA trauern um die Toten der Corona-Krise. Um die Toten der Polizeigewalt. Um den Verlust von Anstand und Glaubwürdigkeit, um das verlorene Ansehen in der Welt, um die verlorenen Partner und Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks – die USA fühlen sich unter Donald Trump zunehmend allein gelassen.

Joe Biden, dessen Leben vom Tod und von der Trauer um die eigene Frau und Kinder geprägt war, bietet sich in dieser tristen Lage als ein Präsident an, der aufrichtig mitfühlen kann. Joe Biden will sein Land trösten. Er möchte Konflikte lösen und nicht vom Zaun brechen. Er möchte einen statt spalten.

Wahlkampf von Biden fängt nun richtig an

Während Biden also das Versprechen auf Rückkehr zur Normalität, zu Berechenbarkeit, zu den verlorenen Werten verkörpert, steht Kamala Harris für den Willen und die Energie zu schrittweisen Veränderungen und Reformen mit Augenmaß. Sie steht für die linke Mitte.

Der Wahlkampf von "sleepy Joe", wie Donald Trump seinen Herausforderer Biden abfällig nennt, fängt mit Kamala Harris erst richtig an. Und er verspricht, ab sofort ziemlich kraftvoll und dynamisch zu werden. Biden und Harris – das klingt schon jetzt wie die geballte Antithese zu Donald Trump und Co.

