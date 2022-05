Nach Schulmassaker

Präsident Joe Biden und Seine Frau Jill in Uvalde (AFP / Mandel Ngan)

Beide legten vor der Schule Blumen nieder. Dort war eine improvisierte Gedenkstätte mit 21 weißen Kreuzen errichtet worden. Im Anschluss nahm das Präsidentenehepaar an einem Trauergottesdienst teil und sprach mit Angehörigen von Todesopfern und von Überlebenden.

Am Dienstag war ein 18-Jähriger mit einem Sturmgewehr in die Grundschule in Uvalde eingedrungen und hatte 19 Kinder sowie zwei Lehrerinnen erschossen, bevor er von Polizisten getötet wurde. Das US-Justizministerium leitete eine Untersuchung des Polizeieinsatzes ein. Offiziellen Angaben zufolge befanden sich mehrere Polizisten bereits längere Zeit in der Schule, ohne einzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.