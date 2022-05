Nach Schulmassaker

Die Robb Elementary School in Uvalde von außen bei Nacht (picture alliance / Kyodo)

Nach Angaben des Weißen Hauses will er in Begleitung seiner Ehefrau Jill gemeinsam mit den Bewohnern der Stadt um die Todesopfer trauern. Biden hatte sich unmittelbar nach der Tat abermals für eine Verschärfung der laxen Waffengesetze in den Verinigten Staaten ausgesprochen.

Am Dienstag war ein 18-Jähriger mit einem Sturmgewehr in die Robb Elementary School in Uvalde eingedrungen und erschoss 19 Kinder sowie zwei Lehrerinnen, bevor er von Polizisten getötet wurde. Das Motiv des Angreifers ist weiterhin unklar.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.