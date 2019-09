Jörg Meuthen (AfD) "Wir haben uns als Volkspartei etabliert"

Mit den Wahlergebnissen in Sachsen und Brandenburg sei die AfD hochzufrieden, sagte Jörg Meuthen im Dlf. Eine Nähe zur NPD werde in der AfD nicht akzeptiert, so der AfD-Co-Vorsitzende. Der rechte Flügel der AfD sei aber Teil der Partei, der seiner Ansicht nach im Herbst wieder Teil des Bundesvorstands sein werde.

Jörg Meuthen im Gespräch mit Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek